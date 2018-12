Vier maanden cel voor agressieve vrouw Stefan Van de Weyer

12u56 0 Diest Een 31-jarige vrouw uit Diest kreeg van de Leuvense rechter bij verstek vier maanden cel omdat ze ondermeer een geweld had gebruikt tegen een vrouw in Diest op 28 juli 2017. Bij een wegcontrole op 26 september 2015 in Bekkevoort had ze een commissaris van de federale wegpolitie en een hoofdcommissaris ondermeer uitgemaakt voor “vuile flikken”, ze spuwde daarenboven nog eens in het gezicht van de man van de verkeerspolitie.

Beklaagde had het in juli 2017 aan provinciedomein de Halve Maan in Diest gemunt op de ex van haar huidige vriend. Ze verkocht haar een slag op de neus en nog een vuistslag. Dit omdat er spanningen waren omtrent het bezoekrecht van de kinderen.

Bij een nachtelijke controle in Bekkevoort noemde ze de agenten “vuile flikken, eikels, losers” en spuwde ze in het gezicht van één van de politie-agenten. Ze verzette zich hevig tegen haar arrestatie, molenwiekte met haar armen en gaf stampen. De drugsvermaler met cannabisrestanten die toen in beslag werd genomen, verklaarde de rechter verbeurd. De dertiger moet 250 euro morele schadevergoeding betalen aan haar slachtoffer.