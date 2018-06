Vier jaar cel voor Bulgaarse heroïnedealer 06 juni 2018

Een veertiger van Bulgaarse origine uit Diest werd na verzet veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en 12.000 euro voor drugsdelicten. In maart 2018 kreeg hij bij verstek al vier jaar cel voor de inbreuken op de drugwetgeving in bende en zes maanden omdat hij een valse naam zou gebruiken. "Hij was een tussenpersoon en belangrijke schakel van een drugsbende in een omvangrijk dossier en heeft een uitgebreid strafblad", verklaarde de procureur des konings eerder. "Het is bewezen dat hij deel nam aan misdrijven in een drugsbende", oordeelde de rechter. Verder werd er 9.000 euro aan vermogensvoordeel verbeurdverklaard. Als hij de boete niet of onvolledig betaalt, wacht hem nog 3 maanden vervangende celstraf. (SVDL)