Vier inbraken en één poging Kristien Bollen

05 november 2018

17u49 2 Diest Dieven zijn eind vorige week op pad geweest in Diest. Daar drongen ze vier huizen binnen.

Een bewoner uit de Berkstraat stelde donderdagavond omstreeks 19 uur vast dat dieven het rolluik aan de achterkant van zijn woning geforceerd hadden. De daders doorzochten het huis, maar het is nog niet duidelijk wat ze allemaal meegenomen hebben.

Nog diezelfde avond kregen bewoners uit de Baanhuisstraat omstreeks 20.30 uur een alarmmelding. Toen ze poolshoogte gingen nemen, stelden ze vast dat een raam van de achterdeur vernield werd. De daders doorzochten het huis, maar ook hier is de buit niet bekend.

Langs de Oudebaan werd zaterdagavond dan weer een bewoonster omstreeks 22 uur gewekt door een licht in de kamer. Niet veel later stelde ze vast dat de achterdeur openstond. De daders hadden het slot opengebroken. Of er ook iets gestolen werd, was niet duidelijk.

Rond 21.30 uur had een bewoner uit de Vroentestraat ook al vastgesteld dat hij overdag ongewenst bezoek had gekregen. Ook hier kwamen de daders via de achterdeur. Ze gingen aan de haal met juwelen en een laptop.

Tot slot stelde de uitbater van een zaak langs de Tessenderloseweg maandag vast dat dieven geprobeerd hadden om in te breken. Het bleef evenwel bij een poging.