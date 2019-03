Vier bestuurders onder invloed Kristien Bollen

16 maart 2019

14u25 0

Het slechte weer van gisterenavond weerhield de lokale politie Demerdal-DSZ er niet van om een extra bijdrage te leveren aan de veiligheid. 255 Bestuurders werden gecontroleerd, slechts vier waren onder invloed. Enkele voertuigen werden aan een grondige controle onderworpen.

Bij de controle op Schoonaerde in Diest werden 110 bestuurders gecontroleerd (gesampeld op het gebruik van alcohol) 7 positieve resultaten, maar bij de ademtest bleef het safe. De vier inzittenden van één voertuig werden grondig gecontroleerd omdat een duidelijke cannabisgeur aanwezig was in het voertuig. Bij twee van hen werd een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen.

In de Ernest Claesstraat in Zichem werden 41 bestuurders gecontroleerd (gesampeld op het gebruik van alcohol) 1 positief resultaat, maar de ademtest gaf safe als resultaat. Twee bromfietsen klasse A werden in beslag genomen. Deze voertuigen van twee twintigers uit Scherpenheuvel-Zichem werden voor 30 dagen aan de ketting gelegd.

Bi de controle in de Schransstraat in Scherpenheuvel-Zichem werden 79 bestuurders gecontroleerd (gesampeld op het gebruik van alcohol). Een 60-jarige vrouw uit Zonhoven mocht haar rijbewijs voor 3 uur inleveren. Een 32-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem moest zijn rijbewijs voor 6 uur achterlaten en een 25-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem reed zonder rijbewijs (spijts verval van het recht op sturen) was onder invloed van alcohol en testte positief op de speekseltest (drugs)

Twee interceptievoertuigen onderschepten 10 voertuigen die terugdraaiden bij het zien van de controle. Onder hen bevonden zich twee van de bestuurders die onder invloed waren.

Aan de Leuvensepoort in Diest werden 22 bestuurders gecontroleerd. Niemand vertoonde enig teken van alcoholgebruik. Eén bestuurder, een 46-jarige man uit Brussel, testte positief op drugs. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Drie weken geleden ontkwam de man ook niet aan een controle van dezelfde politiedienst … met hetzelfde resultaat.

Eén wagen met vier mannen uit Mechelen werd aan een grondige controle onderworpen op basis van beschikbare informatie die hen zou kunnen linken aan diefstallen. Bij één van hen werd bij de fouillering 3 gr cocaïne en een verboden wapen aangetroffen.