Vier bestuurders onder invloed en zes personen in het bezit van drugs

16 februari 2019

18u35

Politie Demerdal-DSZ hield in de nacht van vrijdag op zaterdag extra verkeerscontroles in Averbode en in Diest-Centrum. 193 bestuurders werden gecontroleerd. Twee bestuurders waren onder invloed van alcohol, twee bestuurders testen positief op drugs.

Op de Westelsebaan te Averbode legde een 42-jarige man uit Engsbergen een positieve speekseltest af en op de Hasseltsestraat een 24-jarige man uit Diest, hun rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Op de Schaffensestraat te Diest bleek een 41-jarige man uit Schaffen onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd drie uur ingehouden. Toen de man er toch van door ging met zijn voertuig werd hij onderschept door een anonieme ploeg en werd zijn voertuig geïmmobiliseerd. Aan de Leuvensepoort te Diest was een 62-jarige man uit Diest onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor drie uur.

Drugsbezit

In een van de gecontroleerde voertuigen bleek een Diestenaar als passagier op Westelsebaan te Averbode, in hetbezit van een beperkte hoeveelheid cannabis en verboden wapen (mes). Dit leidde tot een huiszoeking op zijn adres. In voertuig op de Hasseltsestraat te Diest trof politie meerdere gebruikersdosissen cannabis en hasj aan. Vier jongeren (3 meisjes en 1 jongen) die vertoefden op het Vlonderpad in de buurt van de Schaffensestraat te Diest waren in het bezit van gebruikersdosissen speed en cannabis.