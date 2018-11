VIDEO: Sinterklaas warm onthaald ondanks druilerig weer Kristien Bollen

24 november 2018

De intocht van Sinterklaas in Diest werd zaterdagmiddag overschaduwd door erg druilerig weer. “Het weer kan nooit te slecht zijn, maar je kan je er wel slecht op kleden”, aldus de Goedheiligman, die zich gelukkig warm had ingeduffeld. De Zwarte Pieten waren als vanouds roetzwart. “De ouders en kinderen hebben ons nooit anders gekend.”

Met de koets reed de Sint door de Hasseltsestraat naar het centrum, onder begeleiding van de jeugdband De Notenbalkers uit Schaffen, die sinterklaasliedjes speelden. Onderweg stapte hij even uit bij enkele winkels. Door de regen en kou stonden slechts een handjevol kinderen langs de kant, maar ze werden door de pieten beloond met snoepjes. De tocht eindigde in de Lakenhalle, waar het heerlijk warm en gezellig was. Kinderen stonden er rijen dik om de Sint te ontmoeten.