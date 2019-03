Video: Sieg De Doncker steelt de show op de Ladies City Deluxe Vanessa Dekeyzer

31 maart 2019

17u09 0

Vlaams presentator en acteur Sieg De Doncker was gisteren, naast de dames uiteraard, de eregast op de Ladies City Deluxe in Diest. Dit evenement, dat al enkele jaren georganiseerd wordt, kende ook dit jaar bijzonder veel succes. En het zonnetje was ook van de partij.

“De 1.500 goodiebags waren in een mum van tijd uitverkocht”, zegt schepen van Lokale Economie en Citymarketing, Maurits Vande Reyde (Open Diest). “Dit gegeven en de aanwezigheid van een BV zorgt elk jaar voor een groot enthousiasme bij de handelaars, die ook op hun beurt allemaal iets speciaal doen voor hun klanten. Wanneer je dan nog eens het zonnetje erbij krijgt, dan wordt het echt één groot feest!”

Voor Sieg De Doncker was het een aangename kennismaking met de stad Diest. “Ik ben al eens in het Warandepark geweest voor opnames van Helden (Ketnet). Daarbij herinner ik me vooral dat hier veel muggen waren. Nu heb ik de kans gekregen om het centrum van Diest te mogen ontdekken en dat is me enorm bevallen. De vriendelijkheid van de handelaars en de shoppers zorgden ervoor dat ik een fijne namiddag heb gehad. En aan eten en drinken was er zeker geen gebrek. Ik kan dus voldaan Diest weer verlaten.”

Maar eerst moest Sieg toch nog een uitdaging aangaan, want plots kreeg hij een nagelverzorging aangeboden. En daar was hij duidelijk niet gerust in. Uiteindelijk kwam hij er vanaf met een pinkverzorging. “Gelukkig hebben ze de nagellak achterwege gelaten”, aldus Sieg. Hierna kon hij rustig weer handtekeningen uitdelen en selfies maken met enthousiaste fans, waaronder de 13-jarige Ine uit Diest. “Wauw, ik vond het geweldig om met Sieg op de foto te mogen! Ik volg hem in al zijn programma’s. Hij doet dat super goed en dat hij er dan nog eens knap uitziet, maakt het plaatje compleet.”