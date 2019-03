VIDEO: Prins Bjarne I regeert over kindercarnavalstoet van Tielebuis Tom Van de Weyer

05 maart 2019

19u08 0

De kindercarnavalstoet van Tielebuis werd dinsdag langs de kant van de weg toegejuicht door enkele honderden toeschouwers. In de stoet gingen vijf wagens mee, van de Oranjevrienden, CV Kiekebos uit Bekkevoort en de Diestse Gilde van Tielebuis. De jeugdprins van België, Bjarne I uit Diest, was er natuurlijk ook bij in zijn thuisstad. Bij aankomst op de Grote Markt werd de stoet opgewacht door Disneyfiguren. De kinderen die mee op de wagens gingen kregen een geschenkje. Als extra verrassing stonden op de Grote Markt twee springkastelen klaar.