VIDEO: Opgewekte klimaatmars vult straten met 1.500 scholieren Tom Van de Weyer

14 februari 2019

14u56 4 Diest Een indrukwekkende menigte van 1.500 scholieren liep donderdag mee in de klimaatmars door de binnenstad. Het stadsbestuur dankte de jongeren na afloop voor de goede organisatie en de positieve sfeer. Er was geen papiertje te bespeuren in de straten. “Zulke grote opkomst kunnen we ons niet herinneren”, zeggen Diestenaars.

Op de Kaai achter het stadhuis verzamelden bijna 3.000 jongeren. Verschillende vijfde- en zesdejaar hielden er een sit-in, maar liepen niet de volledige tocht mee. Alle graden, leeftijden en scholen waren vertegenwoordigd. Bij het begin in de Michel Theysstraat rekte de stoet zich uit tot een halve kilometer lang.

De mars werd ondersteund door de jeugddienst en de stad en kreeg begeleiding van de politie. Het initiatief kwam geheel van de leerlingen van KSD en De Prins. Een werkgroep van zestien leerlingen hield de regie in handen. Onder hen een lookalike van Anuna De Wever. “Ik ben met mijn moeder mee gaan betogen in Brussel, en was één van enige van onze school. Daar had ik gerust een middagje nazitten voor over”, zegt Amber De Vadder (13) uit Diest.

Leerlingen van freinetschool De Pit maakte van de mars gebruik om wat klein zwerfvuil uit de kant te rapen. Niet alleen KSD en De Prins liepen mee. Een kleine delegatie van zeven uit Beringen gaf ook present. “Wij zijn een klas van het VIBO Sint-Barbara. We hadden graag de marsen in Brussel bezocht, maar dat is ons te ver. Toen we hoorden dat in Diest ook een mars doorgaat, hebben we van onze directeur een dagje vrij gekregen.”

“Er hadden gerust wat meer Diestenaars mogen meelopen. In ieder geval is dit de grootste manifestatie sinds de wandeling voor Annick Van Uytsel”, zeggen bewoners. De stoet werd in het voorbijgaan toegejuicht door de leerlingen die op school gebleven waren. “Bijna alle leerlingen waren bereid om mee te stappen, maar zo veel volk konden we echt niet de straat op sturen”, zegt een leerkracht. “Wie in de klas blijft krijgt taken en een groepsdiscussie over het klimaat.”

De mars verliep goedgeluimd en zonder overlast. Na afloop gaf de groep van zestien bij de Kaai een brief af aan burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) en schepen van Milieu Rick Brans (Open Diest). Er stonden voorstellen in hoe Diest kan bijdragen tot een beter klimaat. Het gezelschap werden ontvangen op het stadhuis. De Graef lichtte er kort enkele actiepunten toe die het bestuur zal aanpakken. “Sinds kort hebben we twee fietsstraten, maar we gaan er binnenkort nog meer openen”, zegt De Graef. “We ondersteunen meer acties om zwerfvuil in te zamelen en we denken aan zonnepanelen en elektrische wagens.”