Vertrouwde namen voor DDS MEERDERHEIDSPARTIJ STELT KIESLIJST VOOR OP CITADEL TOM VAN DE WEYER

31 mei 2018

02u52 0 Diest Onder de slogan 'Samen verder vooruit' trapt DDS de verkiezingscampagne af. "We kijken met fiere blik naar het verleden en met gedurfde blik vooruit. We namen de voorbije twaalf jaar best gewaagde bochten, maar willen graag verder werken."

Meerderheidspartij DDS (Diest Solidair en Democratisch) koos niet toevallig de officiersbar op de Citadel om haar kieslijst voor te stellen. "De Citadel is symbool voor creativiteit en ondernemerszin. We willen blijven verder bouwen aan wat we twaalf jaar geleden zijn begonnen", klinkt het.





Op de volledige kieslijst staan vertrouwde namen. De acht zittende raadsleden van DDS zijn kandidaat. Burgemeester Jan Laurys (65) kondigde eind vorig jaar aan dat hij na 12 jaar burgemeesterschap geen bestuursfunctie meer ambieert. Hij wordt lijstduwer. Schepen Geert Cluckers (46) is nu lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. Fractievoorzitter Monique De Dobbeleer staat op twee, schepenen Bart Stals en Erwin Jennes respectievelijk op drie en vijf. Anja Verbeek (48), voorzitter van speelpleinwerking Dassenaarde en OCMW-raadslid, komt op plaats vijf.





Acht nieuwe gezichten

Acht nieuwe gezichten vergezellen de ploeg. Onder hen de 19-jarige studente Lima Nelsen op plaats 11. "Ik wil mee werken aan een linkser en diverser Diest, met solidariteit onder de mensen."





"Hoe langer je bestuurt, hoe meer je kan opbouwen. We zijn twaalf jaar onderweg en kunnen nu de vruchten plukken van ons beleid", zegt De Dobbeleer. "Onze beslissingen waren in het begin best controversieel. We hebben de Begijnhofkerk wit geverfd en de Demer opengelegd. Onze aankoop van de Citadel is een verstandige keuze geweest."





"De bouw van een nieuw regionaal ziekenhuis op de Verversgracht wordt de grote uitdaging voor Diest, net als een bestemming vinden voor de Citadel. De speciale gemeenteraadscommissie hieromtrent is al een eerste keer samengekomen."





Pakketboot

"We willen ook nieuwe kmo's aantrekken", zegt Johan Bellen (plaats 26). "De voorbije zes jaar zijn er 1.000 nieuwe sociale wooneenheden gebouwd. We zetten verder in op kinderopvang en sociale projecten zoals het Beverbeekhuis en 't Wit Huis. Er zijn ook heel wat groene plaatsen nodig."





Laurys geeft met een gerust hart de fakkel door aan Cluckers. "Iedereen zal beamen dat Diest erop is vooruitgegaan. Er is geen sprake meer van de 'marginale driehoek' of Diest als het 'cultureel gat'. Ons beleid was als een pakketboot: We maakten kleine bewegingen aan het stuur, waar je eerst weinig van merkt , maar die nu een vaste koers hebben ingezet. We willen verder werken."