Verkeerswolf vraagt één meter afstand voor fietsers 02 augustus 2018

02u39 0 Diest De 'verkeerswolven' van de KWB van Deurne vragen aan automobilisten om wat aandachtiger op fietsers te letten. "Hou ten minste één meter afstand als je ons voorbijrijdt", zegt Romain Vandevenne.

"Elke woensdag maakt onze groep een fietstocht door de streek. Onze opzichters klagen iedere keer over automobilisten die ons veel te dicht voorbijsteken, soms met nauwelijks enkele centimeters ertussen. Er is niet veel nodig of je wordt van de baan gemaaid. Dit risico is nog groter als je alleen fietst en geen fluohesje draagt."





Wegcode

"De wettelijke afstand tussen auto en fietsers is één meter. Zo staat het in de wegcode. Onze overheid vestigt er te weinig de aandacht op. In Frankrijk bestaat zelfs een blauw gebodsbord dat fietsers een meter ruimte geeft. Bij ons zie je alleen in september campagnes die aanmanen tot voorzichtigheid nabij de scholen, maar dat moet evengoed gelden in straten ver van de schoolpoort. De gemeentes steken terecht veel geld in fietspaden en suggestiestroken, maar de automobilisten moeten zich ook bewust worden van hun gedrag. Wij pleiten ervoor dat minister Ben Weyts of de gemeente Diest een permanente bewustwordingscampagne langs de baan zet." Kurt Borremans, die zich verkleed heeft als de 'verkeerswolf', ging de baan op om het probleem te illustreren. "Automobilisten zitten in hun veilige capsule en beseffen niet dat ze zo kort passeren.





Pas wanneer een kwetsbare weggebruiker als ik erg opvalt, rijden ze er in een grotere bocht eromheen." (VDWT)