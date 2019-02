Verkeersweek bij KSD scherpt bewustzijn van leerlingen aan Tom Van de Weyer

05 februari 2019

De scholengroep KSD houdt tot vrijdag een verkeersweek voor de leerlingen van het derde jaar secundair. De verkeersweek is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid. De workshops laten schoolgaande jongeren nadenken over veilig gedrag in het verkeer en scherpen hun bewustzijn in het verkeer aan. De workshop met de dode hoek van een bestelwagen laat hen ervaren of ze wel of niet zichtbaar zijn. Met een instructiefilm werd uitgelegd wat de dode hoek precies is. Door plaats te nemen achter het stuur en te kijken door een virtualrealitybril konden ze met eigen ogen zien wat de bestuurder meemaakt. Met een quiz wordt niet enkel de kennis van het verkeersreglement getest, maar ook het gedrag en de attitude van leerlingen als ze op de openbare weg zijn.