Verkeersongeval met gekwetste en vluchtmisdrijf

08 november 2018

18u59 2

Op de Nieuwe Dijkstraat in Diest vond woensdagnamiddag rond 14.30 uur een aanrijding plaats tussen een bromfietser en een fietser. Beiden volgden ze het fietspad in tegenovergestelde richting toen de bromfietser in een bocht de controle over zijn voertuig verloor en ten val kwam. De fietser, een 71-jarige man uit Tessenderlo, kwam onder de bromfiets terecht en raakte hierbij gekwetst. De bromfietser nam na de aanrijding de vlucht. Een getuige kon de nummerplaat noteren. De bromfiets werd achteraf geparkeerd aangetroffen aan het station in Diest. Het onderzoek is nog lopende.