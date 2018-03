Verkeerscontrole 30 maart 2018

Politie Demerdal heeft afgelopen dinsdag een algemene verkeerscontrole in het centrum van Diest gehouden. Dertien bestuurders legden een negatieve ademtest af. Acht bestuurders werden bekeurd, omdat zij geen gebruik maakten van de gordel. Drie bestuurders ontvingen een onmiddellijke inning omdat ze tijdens het rijden gebruik maakten van een gsm. Eén voertuig dat niet verzekerd was, werd uit het verkeer gehaald. Een 29-jarige man uit Diest bestuurde een voertuig zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd. (KBG)