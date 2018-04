Verhalenfestival krijgt vervolg wegens groot succes 21 april 2018

02u46 0 Diest Wegens groot succes wordt het Verhalenfestival De Merode in Schaffen opnieuw gehouden op maandag 30 april. Voor de eerste vertelavond in februari waren de tickets in mum van tijd uitverkocht.

Tijdens het Verhalenfestival wandel je langs een route van twee kilometer naar vier mooie plaatsen in Schaffen. Bij elke plaats hoort een bijzonder verhaal. Twee inwoners van Schaffen, An Hamers en voormalig stadsdichter Thomas Goyvaerts, vertellen volksverhalen en sprookjes in de schuur en op de meelzolder. Stadsdichter Kristien Nys klimt in de molen en Lennaert Maes zorgt voor een muzikale afsluiter in de kerk. De startplaats is Koffiehuis Mathilde in de Vroentestraat 2 om 20 uur. De prijs is 4 euro, inclusief twee drankjes. Tickets kan je online bestellen via www.ccdiest.be. (VDWT)