Vergeten kapel wordt Beer Chapel POP-UPCAFÉ SERVEERT ALLEEN DIESTSE BIEREN TOM VAN DE WEYER

13 april 2018

02u35 0 Diest De 17de eeuwse kapel in het vroegere Elizabethgasthuis heeft een verrassende herbestemming gekregen. De komende weken is ze ingericht als Beer Chapel, een pop-upcafé waar enkel Diestse bieren geschonken worden.

Van 12 tot en met 29 april is Diest 'the Place to Beer'. Het idee om de kapel van de zusters Augustinessen bij de biermaand te betrekken kwam van Elien Hendrickx en Inge Vogelweits van de dienst Toerisme. "Ons kantoor is hier pal naast. We hebben een doorsteek naar de kapel, maar komen er nooit. Bijna niemand komt er nog sinds ze gesloten werd in de jaren 80. Vroeger kwamen de zieken van het gasthuis hier bidden voor genezing. Er gingen ook missen en priesterwijdingen door", zegt Inge.





28 brouwerijen

"Dit jaar wilden we iets groter uitpakken met de biermaand dan enkel een tentoonstelling en wandelingen. Volgens opzoekingen van Leo Mees van de heemkring heeft de stad 28 brouwerijen gekend sinds 1660. Deze gedachten willen we niet laten verwateren. De kapel leek ons een mooi rustiek kader om het huidig aanbod Diestse bieren te laten proeven. Hiervoor werken we samen met Loterbol en Buvens, de twee actieve brouwerijen van de stad."





De Beer Chapel zat bij bij opening donderdag al meteen goed vol. "De Diestenaars zijn erg benieuwd om binnen te komen. Sommige kennen de plaats nog van vroeger. De jongsten beseften niet dat hier zo'n mooie kapel is", zegt Elien. "Iedereen wandelt argeloos voorbij in de Koning Albertstraat. We willen dit pareltje in de binnenstad opnieuw bekend maken. De verf bladert van het plafond, maar de stabiliteit is in orde. Het sloophout dat we hier vonden hebben we bij de Kringwinkel laten recyclen tot meubels. Voor de bezoekers liggen er 'beer games' klaar: caféspelletjes uit vervlogen tijd, zoals de pietjesbak of de schuiftafel."





Op het altaar worden de cadeausetjes uitgestald met het Oranjebier. Het werd speciaal gebrouwen voor dit feestjaar rond 400 jaar Filips-Willem en verkoopt als zoete broodjes. "Misschien wordt de kapel later weer eens gebruikt bij andere evenementen", hopen Inge en Elien.





Tot en met zondag houdt Marc Beirens van De Loterbol de kapel open van 13 tot 17 uur. Je kan er zijn Brossaard, Tuverbol, Rooderbol, Loterbol en Sint-Jan drinken. "Helaas is het bier niet van het vat maar uit het flesje, want de kapel heeft geen afvoer." Van 19 tot en met 22 april is het de beurt aan collega-brouwer Franky Buvens uit Webbekom om zijn Rost en Blondin te schenken.





De toegang tot het pop-upcafé is vrij. Dit weekend geven twee sommeliers in de kapel een foodpairing met Nonnekesbier en maken een cocktail met het Oranjebier. Drie vrijdagen vertrekt er een 'Afterwork walk', telkens om 18 uur met een gids langs cafés. Meer info bij de dienst Toerisme in de Koning Albertstraat 16a, 013 35 32 74, of op www.toerismediest.be.