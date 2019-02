Verdachte dealer opgepakt op fuif en door onderzoeksrechter aangehouden Kristien Bollen

18 februari 2019

De security van een fuif in de Dancehall in Diest betrapte in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man met 17 pakjes van 1 gram cocaïne en 39 XTC-pillen. Verschillende fuifgangers duidden de man aan als dealer. Zelf ontkent hij dat hij drugs zou verkopen. De huiszoeking op zijn adres in Elsene was negatief. De man werd voor de onderzoeksrechter in Leuven geleid en aangehouden.