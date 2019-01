Veertiger deelt klappen uit aan vrouw en dochter KAR

07 januari 2019

Een 47-jarige man uit Diest heeft de gunst van probatie-opschorting gekregen voor slagen aan zijn vrouw en zijn meerderjarige dochter. M.C. ging op 14 juni 2016 door het lint. Zijn toenmalige partner en zijn dochter moesten delen in de klappen. “De verklaringen en de foto’s van de opgelopen verwondingen en de foto’s van de toestand van de keuken na de schermutseling zijn voldoende als bewijs van beide feiten. Die werden niet betwist op zitting”, noteerde de rechter in het vonnis. De veertiger zou gefrustreerd geweest zijn. C. kreeg opschorting van straf als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. Een daarvan is zich psycho-medisch laten begeleiden.