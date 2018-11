VDAB van Diest op pad om IBO’s te promoten Tom Van de Weyer

08 november 2018

18u52 0

5.000 mensen van VDAB trokken donderdag in heel Vlaanderen de straat op om werkgevers te overtuigen personeel aan te werven via een IBO-contract (individuele beroepsopleiding). De IBO is een ideale manier om vacatures in te vullen voor kandidaten die ervaring of het juiste diploma missen. Ze krijgen een training op de werkvloer voor ze een contract tekenen. Ook vanuit het VDAB-centrum Diest ging een flyerteam en pakjesdienst op pad om te bemiddelen bij 278 werkgevers in Diest en omstreken.