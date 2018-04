VDAB organiseert 'Schoolverlatersdagen' 13 april 2018

In april organiseert VDAB Vlaams-Brabant 'Schoolverlatersdagen' waar jongeren proactief geïnformeerd worden over de arbeidsmarkt.





Met deze opvallende acties zet VDAB sterk in op een van haar kerntaken: het begeleiden van jonge schoolverlaters naar een geschikte job, opleiding of stage. De 'Schoolverlatersdagen' vinden plaats op 19 april in Tienen en op 19 en 20 april in Diest. (VDT)