VBS Klaverdrie schenkt 2.670 euro aan ‘Annick for Kenya’ Tom Van de Weyer

11 januari 2019

17u13 0 Diest De vrije basisschool Klaverdrie in Schaffen en Vleugt geeft een cheque van 2.670 euro aan ‘Annick for Kenya’. Bezieler Eddy Van Uytsel nam het geld dankbaar aan. “Volgende week vertrek ik weer naar Kenia. We gaan er een oude school helemaal opwaarderen.”

De leerlingen van het zesde jaar van Klaverdrie hadden tijdens de speeltijd een winkeltje open gehouden met zelfgebakken lekkers en tweedehands speelgoed. Nadien hielden ze nog een kerstmarkt met warme drankjes. Dit alles leverde 2.670 euro op, een aanzienlijke som. “Dit jaar hadden we als goed doel Annick for Kenya gekozen. Het is een verhaal dat nog steeds sterk leeft in Diest”, zegt lerares Sara Van Belleghem. “Eddy, de vader van Annick Van Uytsel, hebben we op school uitgenodigd om te vertellen over zijn projecten.”

Om de cheque af te geven waren de leerlingen met de fiets naar de Zichemsepoort gekomen, waar het monument staat ter nagedachtenis van Annick.

Vader Van Uytsel reist volgende vrijdag voor de 17de keer naar de provincie Kwale County in Kenia. Hij maakt er de droom waar die zijn vermoorde dochter nooit kon realiseren. “Ik volg er de 18 projecten op die we er intussen gestart zijn. Ik neem deken Felix Van Meerbergen mee, oud-burgemeester Jan Laurys en zijn echtgenote en drie lesgeefsters. We gaan kijken in de naaischool in Ganja La Simba die we in 2013 hebben opgericht. Intussen zijn er 60 naaisters afgestudeerd.”

“Ik start ginds een nieuw project op van 75.000 euro. Een lagere school voor 400 kinderen gaan we opwaarderen. Leerlingen moeten drie uur lopen om bij die school te geraken. Er werd een bescheiden internaat ingericht, maar erg primitief. We gaan er nieuwe stapelbedden plaatsen, een wasplaats, keuken en slaapzaal inrichten.”

Van Uytsel maakt een belofte aan de kinderen van Klaverdrie: “Als ik terug ben in februari kom ik verslag uitbrengen van mijn reis.”