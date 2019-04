Vanden Borre Kitchen opent in Diest zevende toonzaal Tom Van de Weyer

10 april 2019

16u39 0

Donderdag 11 april opent Vanden Borre Kitchen in de Reustraat 1A, aan de Leuvensesteenweg. In de showroom van 350 m² zijn tien verschillende inrichtingen van keukens te bekijken.

Dit is pas de zevende winkel in België van het partnerschap tussen elektrozaak Vanden Borre en FBD, franchisegever in uitgebouwde keukens. “De akte van vertrouwen waar Vanden Borre voor bekend staat, geldt op onze keukentoestellen. Is bijvoorbeeld de ijskast van je keuken stuk, krijg je meteen een andere. Alle gekende merken zijn leverbaar”, zeggen uitbaters Steve Van Sandt en Lien Jacobs . “De indeling kan volledig op maat worden gemaakt en volgens de smaak van de klant. Onze prijzen zijn all-in.”

Het echtpaar uit Kaggevinne had eerder een gelijkaardige zaak van Dovy-keukens in Hasselt. “Dat contract was ten einde, maar we wilden deze branche nog geen vaarwel zeggen.”

Vanden Borre Kitchen is gevestigd vlak naast de gelijknamige elektrowinkel, waar voordien garage Volvo Rutten was. Donderdag is het open van 10 tot 18.30 uur. Er worden drankjes en een hapje voorzien. Buiten staat een springkasteel en binnen is een speelhoek ingericht. Zaterdag en zondag zijn er kookdemonstraties van 13 tot 17 uur.