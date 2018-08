Van vaste job naar onzeker kunstenaarsbestaan GRAFISCH ONTWERPSTER ELLEKE (38) GOOIT LEVEN OVER ANDERE BOEG TOM VAN DE WEYER

09 augustus 2018

02u49 0 Diest Elleke Van Win (38) zegt haar baan op en kiest voor een onzeker leven als schilder. "Over twee maanden wil ik mijn statuut van kunstenaar halen. Daarvoor moet ik genoeg inkomsten hebben." Haar schilderij 'Freedom' werd alvast uitgekozen voor een grote expo in Antwerpen.

Van Win verdiende goed de kost, maar vond professioneel nooit haar draai. "Ik was ondernemer en had de kledingwinkel Ellebel in Hasselt en Mechelen. Na een burn-out herschoolde ik me tot grafisch ontwerper. De voorbije twee jaar werkte ik als vormgever voor The Foodmaker. Dat is weliswaar een creatief beroep, maar ik kon er niet de energie in kwijt die me doet voelen dat ik echt leef. Ik geef mijn commerciële loopbaan op en ga voortaan van mijn kunst leven. Het is een gewaagde sprong, want als alleenstaande moeder van vier kinderen is het niet makkelijk om de touwtjes aan elkaar te knopen."





"Vorige maand studeerde ik af aan de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst. De opleiding was in het begin een marteling. Om de technieken te leren moet je de opdrachten volgen. Op den duur kon ik geen stillevens meer zien en ben mijn eigen project gestart. De leraar heeft me daarin gesteund."





Haar beste schilderij 'Freedom' stuurde ze onlangs in voor de wedstrijd 'Expo Ongezien 3' in Antwerpen. Dat geeft talentvolle kunstenaars de kans om hun werk te promoten. 'Freedom' werd uit 450 inzendingen geselecteerd bij de 30 besten. "In de jury zitten zwaargewichten uit de kunstwereld. Ben Van Beneden, directeur van het Rubenshuis en Jacques Vandermeiren, CEO van de Antwerpse haven, schatten mijn werk hoog in."





Tot het randje

"Freedom toont het best wie ik ben. Een warm bad doet alleen deugd als je een zware dag hebt gehad. Ik verkies geen stabiel leventje. Je moet tot het randje durven gaan. Als schilder heb je chaos nodig om er dan met verf structuur in te scheppen."





Haar oeuvre bestaat intussen uit dertig schilderijen, waarvan ze er enkele verkocht.





"Over twee maanden valt de beslissing over mijn statuut van kunstenaar. Voor de RVA moet ik aantonen dat ik het voorbije jaar 170 dagen beroepsmatig met kunst ben bezig geweest en er voldoende inkomsten uit haal. Ik heb al enkele opdrachten op zak. Het uitzendbureau Topangels en een bedrijf uit Westerlo vroegen me om schilderijen te maken voor hun kantoorruimtes. Dankzij de expo in Antwerpen hangt mijn werk in het zicht van kunstkenners uit heel Vlaanderen. Hopelijk pikt een galerij mijn werk op en kom ik in contact met nog meer klanten. Mijn pièce de résistance 'Freedom' is te koop voor 2.000 euro. Er zijn heel wat geïnteresseerden."





De expo waar 'Freedom' hangt loopt vanaf vandaag tot en met 6 september in de BP Building in Antwerpen. Meer info op www.ellekevanwin.com