Valschermteam Hayabusa wint Bedford Challenge voor de negende keer Tom Van de Weyer

08 april 2019

11u41 0

Het militaire valschermteam Hayabusa heeft voor de negende keer op rij de Bedford Challenge gewonnen in Engeland. Dit is de grootste tornooi van indoor skydiving ter wereld. Het viertal uit Diest scoorde in de windtunnel 347 punten en liet de concurrenten ver achter zich.

De broers David en Andy Grauwels, Dennis Praet, Jeroen Nollet en cameraman Luc Van Britsom trekken nu naar de windtunnel in Luik, waar ze zich voorbereiden op het WK indoor in het Franse Lille, van 16 tot 20 april. Daar hopen ze voor de tweede keer wereldkampioen te worden.