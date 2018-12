Twintig bestuurders onder invloed uit het verkeer gehaald Kristien Bollen

23 december 2018

15u50 0 Diest Tijdens een verkeersactie van vrijdagavond tot zaterdagochtend controleerde politie Demerdal-DSZ 668 bestuurders op het rijden onder invloed. 15 hadden te veel gedronken, één bestuurder reageerde positief op de drugstest. Ook de reguliere interventieploegen leverden hun bijdrage.

Vrijdagavond rond 20.30 uur trok in de Lobbensestraat in Scherpenheuvel-Zichem een bestuurder de aandacht omdat hij een stopbord negeerde. De 31-jarige man had te veel gedronken, zijn rijbewijs werd 6 uur ingehouden.

Diezelfde avond werd in Schoonaerde in Diest van een 51-jarige vrouw uit Lummen en een 31-jarige man uit Diest het rijbewijs voor 3 uur ingehouden. Van een 46-jarige vrouw uit Tessenderlo werd het rijbewijs 6 uur ingehouden. Van een 59-jarige man uit Diest werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen

In de Ernest Claesstraat in Zichem moest een 69-jarige man uit Zichem zijn rijbewijs 3 uur inleveren en een 63-jarige man uit Scherpenheuvel voor 6 uur.

In de Schaffensestraat in Diest moest zaterdagochtend een 27-jarige man uit Diest, een 44-jarige vrouw uit Rillaar en een 27-jarige man uit Zichem hun rijbewijs inleveren voor 6 uur. Van een 31-jarige man uit Diest en een 46-jarige vrouw uit Herk-de-Stad werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Aan de Leuvensepoort te Diest moesten eveneens zaterdagochtend een 32-jarige vrouw uit Scherpenheuvel haar rijbewijs inleveren voor 3 uur. Van een 38-jarige vrouw uit Diest, een 27-jarige man uit Zichem en een 24-jarige vrouw uit Hasselt werd het rijbewijs ingehouden voor 6 uur. Een 27-jarige man uit Tielt Winge reageerde positief op de speekseltest (drugs), zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Rond 2 uur werd in de Diestersteenweg te Diest een 58-jarige man uit het verkeer gehaald. Ook hij had teveel gedronken. Omstreeks 17uur werd in de Diestsestraat te Scherpenheuvel-Zichem een 48-jarige man uit Scherpenheuvel uit het verkeer gehaald. Hij had gedronken, niettegenstaande op zijn rijbewijs vermeld staat, dat hij geen alcohol mag drinken.

Zondagochtend rond 0.30 uur werd in de Klappijstraat in Diest een 26-jarige man uit Diest aan de kant gezet. Zijn rijbewijs werd 3 uur ingehouden.