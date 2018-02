Twee woninginbraken 23 februari 2018

Een bewoner van een huis gelegen in de Klappijstraat in Diest heeft dinsdag om 9.30 uur vastgesteld dat er werd ingebroken in zijn woning. De daders pleegden braak op de achterdeur en doorzochten de woning.





Ook in de Eikelberg werd er ingebroken. De bewoner ontdekte om 11.30 uur dat het raam aan de achterkant van zijn woning opengebroken was. Ook dat huis werd volledig doorzocht. Wat er precies gestolen werd, is nog niet gekend.





(KBG)