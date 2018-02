Twee jaar cel voor 'schrik van Diest' 02 februari 2018

Yves D. (49) is veroordeeld tot twee jaar cel voor een resem diefstallen. De procureur vorderde eerst nog 3 jaar voor 'de schrik van Diest'. De veertiger pleegt al sinds 1989 onafgebroken misdrijven. Zelf spreekt hij van "kruimeldiefstallen".





Van gestolen lampen en reclameborden tot kabouterbeelden, niets is veilig als Yves D. in de buurt is. De Diestenaar staat al bijna 20 jaar gekend voor zijn lange vingers. Na zijn vrijlating uit de gevangenis in 2016 deed D. lustig verder. Hij betwistte de feiten niet maar minimaliseerde wel. Bij een huiszoeking werden verschillende goederen teruggevonden die hij eerder gestolen had.





Er werd ook een bus pepperspray en een zakje speed aangetroffen, ook een oud zeer van de veertiger. De man gaf toe cannabis, speed en heroïne te gebruiken en die verslaving kost geld. En die probeert hij te bekostigen met wat hij zelf "kruimeldiefstallen" noemt. D. bekoopt dat nu met 2 jaar cel. "De Diestenaar kan terug op beide oren slapen", meende de procureur. (KAR)