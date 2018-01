Twee jaar cel voor overvaller die 22 euro buitmaakte 30 januari 2018

02u37 0 Diest De 24-jarige Suren M. uit Diest is veroordeeld tot twee jaar cel voor de overval op krantenkiosk Relay in het station van Diest. De straf is met probatie-uitstel voor de periode die de voorlopige hechtenis overschrijdt. Hij maakte amper 22 euro buit.

De uitbaatster van de krantenkiosk was op 16 juni vorig jaar omstreeks 5 uur aan een nieuwe werkdag begonnen toen ze onder schot werd gehouden door M. met een BB-gun. De twintiger eiste het geld uit de kassa maar omdat de vrouw nog geen klanten over de vloer had gehad, was de geldlade leeg. De vrouw gaf daarop 22 euro uit haar eigen geldbeugel, waarop M. vluchtte. Via camerabeelden kwamen de speurders de Armeniër al snel op het spoor.





In zijn thuisland werd hij al veroordeeld tot vier jaar en drie maanden cel voor het bezit van 0,3 gram wiet. De rechter veroordeelde hem deze keer tot twee jaar cel, met probatie-uitstel als hij zich langdurig psycho-medisch laat begeleiden en intensief op zoek gaat naar werk. De man zat tot zijn veroordeling in de gevangenis. (KAR)