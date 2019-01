Twee cannabisplantages ontdekt Kristien Bollen

08 januari 2019

Politie Demerdal-DSZ heeft maandag twee cannabisplantages in Diest ontdekt. In een pand op de Wezelbaan in Schaffen waren 700 plantjes oogstrijp. Er werden ook ruim 200 xtc-tabletten en twee handvuurwapens met patronen gevonden. Eén man werd gearresteerd. In een villa op de Tessenderloseweg in Deurne vond de politie 450 jonge plantjes en een handvuurwapen met patronen. Ook hier werd een man gearresteerd. De planten werden vernietigd en de plantages zullen worden ontmanteld.