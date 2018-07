Twee bestuurders onder invloed van drugs 04 juli 2018

Op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest is maandagnamiddag rond 16 uur een bestuurder uit het verkeer gehaald. De 19-jarige man uit Brussel legde een positieve speekseltest af.





Omstreeks 17.30 uur controleerde de politie op Schoonaerde in Diest een bestuurder.





De 46-jarige man uit Diest legde een positieve speekseltest af. Het rijbewijs van deze bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. (KBG)