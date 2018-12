Twee bestuurders onder invloed en tal van inbreuken op de gordeldracht Kristien Bollen

05 december 2018



Bij een verkeersactie gisterenmiddag tussen 13 en 14 uur in de Schaffensestraat Diest legden 320 bestuurders een negatieve ademtest af. Eén bestuurder was onder invloed van drugs, wat resulteerde in een onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs voor 15 dagen. Politie schreef ook zeven onmiddellijke inningen uit voor het niet naleven van de gordeldracht. Tussen 14.30 en 16.30 uur legden aan de Leuvensesteenweg in Diest 62 bestuurders een negatieve ademtest af. Eén bestuurder was onder invloed van alcohol en zag zijn rijbewijs 3 uur ingehouden. Er werden vier onmiddellijke inningen voor gordeldracht en één proces-verbaal van waarschuwing uitgeschreven. Een motoragent trok er ook op uit en schreef 27 retributies in de blauwe zone uit , 5 GAS-boetes voor parkeren en vier onmiddellijke inningen voor gordeldracht.