Tubelight stelt nieuwe plaat voor in platenzaak 19 februari 2018

02u24 0 Diest Tubelight, de groep met twee zonen van Guy Swinnen in, stelde afgelopen zaterdag in platenzaak Space Fuzz Records hun nieuwe album 'Expert By Virtue, Thereof' voor.

De goed gevulde zaak werd getrakteerd op een akoestische sessie waarbij zowat alle nieuwe nummers van de plaat passeerden. Het is zes jaar geleden dat de groep in de finale belandde van Humo's Rock Rally. Dat de plaat voorgesteld werd in een vinylzaak is geen toeval. "We hebben ervoor gevochten om de plaat op vinyl uit te brengen", zegt Lee. "Dat is in deze tijden niet zo evident meer. Het heeft iets om een vinylplaat uit de hoes te nemen, ze op te leggen en het artwork te bestuderen. Natuurlijk staan alle nummers ook op Spotify. Daar kunnen we niet buiten."





De groep lanceerde ondertussen ook een videoclip voor single 'Perfect Routine'. Ook die werd opgenomen in thuisbasis Diest. "De omgeving van het station heeft dienst gedaan als locatie. Eigenlijk hebben we zo'n hele dag een beetje zot gedaan en daaruit zijn dan de beelden voor de clip geplukt." De nieuwe plaat komt op 23 februari uit. (GMA)