Tubelight speelt op 17 februari 15 februari 2018

Tubelight, de band van Lee Swinnen, zal komende zaterdag 17 februari optreden in platenzaak Space Fuzz Records. En dus niet op 16 februari, zoals eerder in deze krant stond. In de platenzaak zal de zoon van Guy Swinnen enkele akoestische nummers van de nieuwe plaat 'Expert By Virtue, Thereof' brengen. Die komt op 23 februari uit. Afspraak om 16 uur in de Koning Albertstraat. (GMA)