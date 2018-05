Tour Mundi in Begijnhof 09 mei 2018

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei gaat Tour Mundi door in het Begijnhof. Diest Fairtrade, CC Diest en D'Oranje Giraffen zorgen voor een mooi aanbod aan cinema met een blik op de wereld. De vertoningen gaan door in de aula. Zaterdag van 14 tot 19 uur is er in de schuur en op de weide een markt met fairtrade producten, foodstands en live muziek. Info en tickets: www.ccdiest.be, de facebookpagina's van d'Oranje Giraffen en Diest Fairtrade Gemeente. (VDWT)