Toneelkring is podium in 't Molenhuis kwijt 07 juni 2018

02u44 0 Diest Toneelkring 'Meulstee lacht wee' kan niet lachen met de geplande verbouwing van ontmoetingscentrum 't Molenhuis, in het voorjaar van 2019. "Ons zaaltje met vast podium zal verdwijnen. Nochtans is het ideaal voor volkstoneel en optredens", zegt Greet Bervoets.

In de plaats komt een nieuwe cafetaria met een overdekt terras. Daarachter komen twee sportterreinen. De socio-culturele verenigingen worden verwezen naar de polyvalente sporthal in de rechterflank, die in 2014 werd vernieuwd. "In die sporthal is ons een opplooibaar podium beloofd. Hoe lang gaat het duren om dat telkens op te zetten?", vraagt Bervoets. "We hebben dan geen coulissen of bergplaats meer. De sporthal is niet geschikt voor toneel. En de muziekverenigingen klagen over de akoestiek."





Onafhankelijk raadslid Rudi Putseys neemt het op voor de verenigingen. In april stapte hij zelfs uit de meerderheidspartij sp.a. uit protest tegen de verbouwingen. "Waarom moet het centrum deels worden afgebroken om enkele meters verder te worden heropgebouwd? Het schildersatelier en het lokaal voor de pottenbakkers verdwijnen ook. Voor hen is geen toekomst meer in Molenstede."





"De verschuiving van de gevel is noodzakelijk om doorgang te krijgen naar een perceel achteraan", zegt schepen Erwin Jennes (DDS) "Er is plaats voor een parking met 300 plaatsen. Ik weet dat er heel wat emoties hangen aan de verouderde accommodatie, maar we hebben nu eindelijk de middelen om het gebouw af te werken." Op 18 juni stemt de gemeenteraad over bouwfase twee van 't Molenhuis. Het project kost 2,5 miljoen euro. (VDWT)