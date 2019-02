Toeval of bitter gedumpt op Valentijn? Politie spoort eigena(a)r(es) gevonden trouwring op Kristien Bollen

14 februari 2019

Toeval of bitter verdriet op deze feestdag van de liefde? Bij de politie Demerdal-DSZ is dezenamiddag een trouwring binnengebracht. Via hun Facebookpagina vragen de agenten om het bericht zoveel mogelijk te delen en de eigenaar te helpen opsporen. Wie helpt ? De inscriptie is : “Kelly & Bjorn 18-01-2017". Hopelijk kan de eigenaar nog herenigd worden met de ring en zo een zorgeloze valentijnsavond beleven. Tenzij de ring werd weggekeild in een vlaag van woede na een pijnlijke scheiding, natuurlijk...