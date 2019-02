Tienjarig meisje lichtgewond vdt

25 februari 2019

11u27 0

Gisteren vond omstreeks 13.30 uur een aanrijding plaats tussen een fietser en een wagen op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest. De fietser, een 10-jarig meisje uit Diest, stak via de oversteekplaats voor voetgangers de rijbaan over. Een wagen, bestuurd door een 56-jarige man uit Lummen, volgde de rijbaan. Het kwam tot een lichte aanrijding waarbij de fietser ten val kwam en zich kwetste aan de knie. De fietser werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest.