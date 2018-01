Tiener betrapt met steroïden in Jan Heylenpark 19 januari 2018

Politie Demerdal-DSZ voerde dinsdagmorgen diverse controles uit: Een persoon werd aan het station te Diest in het bezit gevonden van een gebruikershoeveelheid cannabis.





In het Jan Heylenpark te Diest werd een 17-jarige uit Diest aangetroffen met steroïden op zak.





De bestuurder van een bromfiets beschikte niet over een rijbewijs. De bromfiets werd afgesleept.





Er werden drie overtredingen vastgesteld met betrekking tot het parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor mindervaliden.





Bij een verdere verkeerscontrole in Scherpenheuvel aan dancing de Kroon werden 32 bestuurders gecontroleerd op alcohol . Niemand was onder invloed. Er werden 4 bekeuringen opgesteld voor het niet-handenvrij bellen en 10 voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.





Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor een bestuurder die naast een nieuw rijbewijs ook nog twee oude rijbewijzen bezat.





In de namiddag werden in Diest op Schoonaerde controles uitgevoerd:





22 bestuurders werden gecontroleerd op alcohol.





Een man 48-jarige man uit Schaffen reed onder invloed van alcohol . Zijn rijbewijs werd ingehouden .