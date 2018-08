Theo Francken spreekt achterban toe in Begijnhof 16 augustus 2018

02u32 0

N-VA Diest nodigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken uit, op dinsdag 18 september om 20 uur. Francken zal spreken in de aula van het CC Begijnhof in de Infirmeriestraat. Sympathisanten en geïnteresseerden zijn welkom. De toegang is gratis. (VDWT)