Tentoonstelling over Diest tijdens WO I in stadsmuseum

29 maart 2019

De tentoonstelling ‘Diest in de Groote Oorlog 1914 – 1919’ is te bekijken van zaterdag 30 maart tot en met vrijdag 28 juni in stadsmuseum De Hofstadt op de Grote Markt 1. Deze expo van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief toont hoe ingrijpend het dagelijks leven in Diest veranderde tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het is een verhaal van geweld, verzet en spionage. Ondanks voedselschaarste, opeisingen, verplichte tewerkstelling, deporaties en het verlies van familie en vrienden kenden de Diestenaren een ontzettend doorzettingsvermogen. Zaterdag om 14 uur opent de tentoonstelling, aansluitend houden de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief hun academische zitting.

Openingsuren van het museum: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 -12 uur en van 13 -17 uur. Woensdag, zon- en feestdagen van 13 -17 uur. Maandag is het gesloten. Het standaard tarief is 4,00 euro per persoon. Groepen vanaf 20 personen en 65+ betalen 2,00 euro. Voor kinderen -12 jaar, leraren en inwoners van Diest is de toegang gratis.