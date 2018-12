Tentoonstelling ‘Out of Emptiness’ in galerij Esschius VDWT

03 december 2018

De galerij Esschius houdt de tentoonstelling ‘Out of Emptiness’ van 8 tot 30 december in de Begijnhofpoort, Kerkstraat 1. Er worden sculpturen, tekeningen, assemblages en mixed media getoond van Eline ’t Sant, Mireille Robbe en de Amerikaanse kunstenaar Martyn Lucas. De vernissage is op zaterdag 8 december, van 15 tot 19 uur. De tentoonstelling is te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, na afspraak op 0475 57 23 07.