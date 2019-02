Strooien muur rond gebarsten huis net op tijd klaar VDWT

01 februari 2019

18u09 0 Diest De gemeente heeft een beschermende muur van strobalen aangelegd in de Dorpsstraat voor de woning die op instorten staat. De werken zijn net op tijd klaar, want vrijdagnamiddag heeft een deel van het leegstaande pand het begeven.

De muur is twee meter hoog en tien meter lang. Hij beschermt de straat, die nu volledig vrij is van doorgaand verkeer. De verkeerslichten die er stonden sinds mei vorig jaar zijn verdwenen, net als het parkeerverbod. Het vorig stadsbestuur dacht aan een aarden wal als bescherming, maar bij de grondwerken zouden trillingen ontstaan met gevaar voor instorting. De muur blijft staan in afwachting van de sloop van het huis. Op 12 februari zitten de eigenaar en zijn verzekeraar hierover samen met het stadsbestuur.