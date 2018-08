Streekbieren vallen in de smaak op Grote Markt 20 augustus 2018

De zevende editie van de streekbierenmarkt van de Objectieve Bier Academie Diest (O.B.A.D.) is, dankzij het mooie weer, een topeditie geworden. In totaal kwamen negentien regionale brouwerijen en bierfirma's op de Grote Markt hun gerstenat voorstellen. "Diest opnieuw promoten als bierstad is een van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging", zegt voorzitter Sabine Mans. De lokale brouwerijen Loterbol en Buvens kregen een centrale plaats.





Ook de Nederlandse Belg Henk Fijneman was met zijn bier Loemelaer van de partij. "Mijn vrouw heeft me, vijf jaar geleden, aangespoord om een hobby te zoeken", lacht hij. "Ik ging een workshop bierbrouwen volgen en van het een kwam het ander. Ondertussen heeft ze al dik spijt dat ze me ooit heeft gezegd om een hobby te zoeken." In totaal heeft hij al acht bieren gelanceerd.





Om Diest als Oranjestad nog meer in de verf te zetten, konden er ook bieren uit Oranjesteden Buren en Breda gedronken worden. (GMA)