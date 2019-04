Straten van Begijnhof wachten al bijna twintig jaar op heraanleg, maar van concrete actie is nog altijd geen sprake Tom Van de Weyer

01 april 2019

13u42 0 Diest Bijna twintig jaar wacht het Begijnhof op een heraanleg van de straten. “Onroerend Erfgoed heeft enkele adviezen gegeven op het eerste ontwerp van het studiebureau IRS”, zegt schepen van Patrimonium Bart Stals (DDS). “Daarna wordt het definitieve dossier ingediend om subsidies te vragen.” Deze week komt in de toegangspoort alvast een nieuwe afsluitingspaal. Daarmee wordt het wildparkeren in het Begijnhof aan banden gelegd.

Het Begijnhof staat op de lijst van werelderfgoed van Unesco. Je mag dus niet zomaar de schots en scheve kasseien uitbreken. Langs de straten zouden comfortpaden van anderhalve meter komen. Gemeenteraadslid Lydia Mertens (N-VA) informeerde naar de stand van zaken. “Er was toch een studiebureau aangesteld om hier werk van te maken? Wanneer begint de heraanleg van de straten? Zijn er al afspraken voor de riolering en de nutsvoorzieningen?”

Maar van concrete actie is nog lang geen sprake. In 2000, bijna 20 jaar geleden, werd het Diestse studiebureau Sigma aangeduid om een beheersplan te maken. Sigma veranderde in IRS en verhuisde naar Kortenberg. Hierdoor verwaterden de contacten. Vorig jaar wilde Diest het contract met IRS zelfs verbreken, nadat het bureau al een tijdje geen teken van leven meer gaf.

“Ondertussen is er weer contact”, zegt Stals. “Het beheersplan is klaar. IRS heeft in het najaar van 2018 een ontwerp voor de bestrating ingestuurd naar Onroerend Erfgoed. Dat gaf enkele technische adviezen. Deze maand worden ze verder bekeken. We hopen zo snel mogelijk het volledige dossier in te dienen. Dan is het wachten op subsidie, waarschijnlijk enkele jaren. De subsidie zal maar 60% meer bedragen en geen 80%.”

Afsluitingspaal werkt niet fatsoenlijk

“Intussen worden de beslotenheid en sereniteit van het Begijnhof verstoord door het veelvuldig parkeren in de straten”, voegde raadslid Mertens toe. “De afsluitingspaal die gezet werd bij de ingangpoort functioneert niet naar behoren, waardoor iedereen die op zoek is naar parkeerplaats er langs kan met de auto.”

In de doorgang van het poortgebouw staat de inzinkbare paal, die je met een badge in de grond kan laten zakken. Bewoners van het Begijnhof hebben zo’n badge en normaal kunnen alleen zij door de poort rijden. “De paal is buiten gebruik gesteld op vraag van de brandweer”, zegt Stals. “De wagens van de brandweer geraakten maar heel nipt door de poort, omdat het toestel om de badge te lezen te dicht stond. We waren van plan om de elektronische lezer te verplaatsen naar het tuintje in het Begijnhof zelf, maar Onroerend Erfgoed gaf geen toelating, wegens het beschermd statuut van de site.”

“Nu hebben we een andere oplossing gevonden. Er komt een nieuwe afsluitingspaal met een camerasysteem en een ander soort badgelezer die smaller is en niet in de weg zal staan.” Vandaag werd de nieuwe zuil geplaatst en de bedrading in orde gebracht. Morgen of woensdag moet dat werk klaar zijn.