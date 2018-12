Station krijgt parkeergebouw van 1.260 plaatsen “Ze wordt te klein”, waarschuwt oppositie Tom Van de Weyer

18 december 2018

15u16 0 Diest De heraanleg van de stationsbuurt begint in 2020. Langs de Turnhoutsebaan komt een pendelparking voor 1.260 plaatsen en een halve knip op doorgaand verkeer. “Die parking zal te klein zijn”, voorspelt raadslid Renaat Rijnders (N-VA). “Bovendien maakt de knip het station moeilijk bereikbaar met de wagen.”

De plannen om de stationsbuurt te vernieuwen slepen al tien jaar aan. De verschillende partners zijn tot een nieuwe overeenkomst gekomen. Er komt dan toch geen ondergrondse pendelparking in de talud ten noorden van het station. “Daarvoor moest de gewestweg Fort Leopoldlaan verlegt worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer vond dit te kostelijk”, zegt schepen van Ruimtelijke ordening Bart Stals (DDS). “In een verkeerstelling was berekend dat de parking 840 plaatsen had moeten krijgen, maar de actuele situatie vereist een capaciteit van 1.406 plaatsen. Het zou twee keer duurder zijn.”

Uiteindelijk komt de parking ten zuiden van de sporen, aan de Turnhoutsebaan, waar de huidige parking van de NMBS ligt. Het wordt een bovengronds gebouw voor 1.260 wagens. Dit nieuwe voorstel werd goed bevonden door De Lijn, de NMBS, de provincie en het Agentschap voor Wegen en Verkeer. De gemeenteraad van Diest keurde de overeenkomst maandag goed.

In 2020 begint De Lijn met de bouw van haar busstation. Daarna zal de stad Diest het stationsplein heraanleggen. Infrabel zorgt voor vernieuwde perrons en een voetgangersbrug. Om het parkeergebouw te bereiken wordt een halve knip ingesteld. Vanuit westelijke richting (komende van Volvo Rutten) kan je af en aan naar het gebouw rijden, maar uit oostelijke richting is doorgaand verkeer niet meer mogelijk.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) waarschuwt dat de toekomstige parking te klein zal zijn. “Diest is een populair station, omdat kleine regionale haltes geen verbinding meer maken met de grootsteden. 1.260 plaatsen is niet genoeg, want er was toch sprake van 1.406 plaatsen? Hoogstwaarschijnlijk maakt de NMBS die parking betalend. De treinreizigers zullen ze dus proberen te ontlopen en zoeken een gratis plek. De Fort Leopoldlaan staat nu al vol. Mag je in de toekomst nog blijven parkeren langs die gewestweg? Als daar een verbod komt schep je verkeerschaos, die nog eens wordt versterkt door de knip op de Turnhoutsebaan.”

“We nemen flankerende maatregelen om dit op te vangen”, antwoordt Stals, die daarmee de intentie onthult om de stationsbuurt meer autoluw te maken. “40% van de reizigers komt uit Diest, voor wie van verder komt moeten die 1.260 plaatsen wel volstaan. Er komen drie grote fietsstallingen met in totaal 900 plaatsen. Op de Fort Leopoldlaan maken we een kiss&ride-zone en misschien een blauwe zone. Voorts bekijken we hoe carpoolen en het gebruik van de bus kunnen aangemoedigd worden.”