Staking heeft weinig impact op scholen Tom Van de Weyer

13 februari 2019

De staking van woensdag heeft zich weinig laten voelen in de scholen. “In de eerste graad van het atheneum KAMSA in Aarschot is een groot deel van het lerarenkorps niet komen werken. Hier hebben we de hele voormiddag opvang en taken voorzien”, zegt Gert Van Passel, algemeen directeur van de Adite-scholengroep. “In de Dietse scholen van De Prins hebben enkelingen gestaakt, wat weinig gevolgen had voor het verloop van de dag. De leerlingen die les hadden van die betrokken leerkrachten vulden dat uur in met studie. Er ontbraken wel heel wat leerlingen. Van onze secundaire scholen zijn er heel wat woensdagochtend niet in Diest geraakt door het verstoorde treinverkeer. Sommige klassen zaten maar halfvol.”

In de secundaire scholen van KSD was het woensdag pedagogische studiedag, dus hoefden de leerlingen niet te komen. “Van onze leerkrachten hebben er twee gestaakt”, zegt algemeen directeur Els Claes. “In onze lagere scholen had de staking geen enkele invloed. De schooldag verliep zoals gewoonlijk.”