Stadsmuseum De Hofstadt ruilt topstuk met Utrecht Tom Van de Weyer

30 november 2018

Stadsmuseum De Hofstadt wisselt een topstuk van haar collectie uit met het Centraal Museum van Utrecht. Het 17de eeuwse schilderij ‘De Annunciatie’ van Diestenaar Hendrick ter Brugghen staat op de lijst staat van cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Het wordt uitgeleend aan het Centraal Museum van Utrecht van 13 december tot 24 maart 2019. Daarna zal het ook te zien zijn in Die Pinakotheken in München van 16 april tot 21 juli 2019.

Om de leemte in De Hofstadt op te vangen krijgt Diest van Utrecht ‘De rust van Christus’ in bruikleen, van de Nederlandse schilder Hendrick Goltzius. Het werk uit 1607 stelt Christus voor nadat hij werd bespot en gegeseld. Dit schilderij is te bekijken in het stadsmuseum op de Grote Markt van 27 november tot 15 december en van 16 januari tot 21 juli 2019. De openingsuren zijn te zien op www.toerismediest.be.