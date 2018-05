Stadscentrum kleurt oranje voor volksfeest Prins Filips Willem 11 mei 2018

Diest Diest kleurt dit weekend oranje voor de viering van Prins Filips Willem. De vergeten prins werd 400 jaar geleden begraven in de Sint-Sulpitiuskerk. Er staan dan ook heel wat evenementen op het getouw.

De gratis monumentenloop gaat zaterdag om 13 uur van start op de Grote Markt. Een traject van vier kilometer door de stad voert je langs de belangrijkste monumenten uit de tijd van Filips Willem. Op verschillende plaatsen word je een proevertje getrakteerd en de aankomst is ook voorzien op de Grote Markt. Vanaf 14 uur staan daar en in de Koning Albertstraat foodtrucks. Je kan er proeven van het speciale Oranjebier. Vanaf 21 uur zijn er op de Grote Markt optredens van onder andere DJ Yolotanker.





Ook de Begijnhoffeesten, zondag van 11 tot 18 uur, staan in het teken van prins Filips Willem. Buren, de Nederlandse geboortestad van de prins, is te gast op de culinaire markt en het middeleeuws spektakel. Vanaf 12 uur wordt in de Sint-Catharinakerk een feestdis opgebouwd. Chef-kok Felix Alen van het Culinair Centrum Xaverius bereidt twee splinternieuwe gerechten. De Confrerie van de Cruydtcoeck bakt naar jaarlijkse gewoonte de eerste kruidige pannenkoek van het jaar. Zondag brengen de Diestse gilden hun traditionele dansen en demonstreren hand- en kruisboogschieten om 14 uur aan de Lakenhalle. (VDWT)





Het programma van het feestweekend vind je op www.filipswillem2018.be.