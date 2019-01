Stadsbeiaardier Michiels neemt cd op met unieke piano Tom Van de Weyer

22 januari 2019

10u48 0 Diest Stadsbeiaardier van Diest Teun Michiels heeft als één van de eerste klassieke muzikanten in België mogen spelen op de rechtsnarige vleugel van ontwerper Chris Maene. Samen met pianist Peter Jeurissen heeft Michiels er de cd ‘Frühlingstraum’ mee opgenomen.

“De instrumentenbouwer Chris Maene is internationaal een autoriteit”, vertelt Michiels. “In 2015 bouwde hij een concertpiano speciaal voor wereldster Daniel Barenboim. De snaren staan parallel tegenover elkaar. Dat is uitzonderlijk, want sinds 130 jaar worden piano’s gemaakt met snaren die elkaar kruisen. Deze rechtsnarige vleugel geeft een geluid zoals het eeuwen geleden moet geklonken hebben.”

“Daarna bouwde Maene een piano met rechte snaren voor kamermuziek. Hij vroeg me of ik dit exemplaar wilde uitproberen. Ik nodigde pianist Peter Jeurissen uit voor enkele try-outs. We stelden een repertoire samen van kamermuziek die past bij dit instrument. Uiteindelijk is er een full-cd uit de bus gekomen, na een jaar werk. Er staan frisse lenteliederen op van Schubert, Schumann en Brahms, met mij als tenor en Peter aan de vleugel. Het instrument staat in Oud-Rekem bij Lanaken, waar de cd is opgenomen. We plannen ermee in 2020 op tournee te gaan langs culturele centra.”

De cd ‘Frühlingstraum’ is uitgegeven bij Woodlake Records en is vanaf 27 januari te koop en beschikbaar op de courante platformen zoals Spotify en iTunes. Info op www.woodlake.be