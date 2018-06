Stad zoekt verbeteringen tegen wateroverlast 43 SCHADECLAIMS INGEDIEND AUTOMATISCHE KLEPPEN EN DAM ZIJN OPTIES TOM VAN DE WEYER

20 juni 2018

02u30 0 Diest De stad en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzoeken hoe ze beter kunnen inspelen op wateroverlast zoals die van 2 juni jongstleden. "We denken aan automatische kleppen en een dam tussen de Begijnenbeek en de Leugenbeek. Dit is echter geen garantie", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS).

In de vroege ochtend van 2 juni liepen de wijk Poelske en de straten rond Sint-Augustinus onder water. Het water kwam van de volgelopen Begijnenbeek, na de hevige regen van de dag voordien. Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) woont in de getroffen buurt. Hij haalde in de gemeenteraad enkele probleempunten aan.





"Na de watersnood van 1998 heeft de VMM bij de Begijnenbeek installaties gemaakt voor gecontroleerde overstromingen, maar ze hebben die zaterdagochtend het water niet kunnen omleiden", aldus Rijnders. "In de Reustraat kolkte het water over de dijk heen richting Diest, in plaats van naar het overstromingsgebied in het Webbekomsbroek. Nabij het bedrijf Theuma in Assent is een betonnen constructie, maar die heeft nog steeds geen regelklep. Ik ging kijken naar het verdeelsysteem K7 dat water via de Leugenbeek naar het gebied moet loodsen. Aan het gras langs de kant van de beek zag je dat het water er niet hoog heeft gestaan. Hadden deze constructies correct gewerkt, was de watersnood misschien beperkt gebleven", besluit Rijnders.





Dijk

"De constructies hebben grotendeels gewerkt, maar toch werden we verrast door de hoeveelheid water die plots op ons afkwam", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). "Er zijn heel wat verbeterpunten die we moeten onderzoeken. 130.000 liter water is wel naar het Webbekomsbroek gestroomd, maar dat is te weinig. Water uit de Leugenbeek was teruggelopen naar de Begijnenbeek. Er zijn plannen om tussen de Leugenbeek en Begijnenbeek een dijk te bouwen, al is er nog tegenkanting van de eigenaar van die grond."





"Het wachtbekken in Assent heeft inderdaad geen nog geen sluis. De aannemer werd in gebreke gesteld. Dit gebeurde voor de overstromingen. Het wachtbekken in de Reustraat heeft een manuele sluis. De VMM wil er nu een automatische sluis zetten, die veel preciezer kan geopend worden naar de omstandigheden. Aquafin maakt een evaluatie van de terugslagkleppen van de grote riolen."





"Deze maatregelen zullen ons beter wapenen tegen overstromingen, maar ze bieden geen garantie", benadrukt Laurys. "De impact van hevige lokale buien is nog steeds moeilijk te voorspellen. Vrijdagavond na de regenbui is de brandweer gaan kijken aan de Saspoort. Toen was het waakpeil nog niet bereikt."





Rampenfonds

Na de overstroming zijn 43 schadeclaims ingediend. "We hebben gevraagd om 2 juni te laten erkennen bij het rampenfonds", zegt Laurys. "Het noodfonds van 1998 was opgedoekt. Er zat nog een restwaarde van 32.000 euro in. We gaan geen forfaitaire maar effectieve bedragen uitkeren, naargelang de geleden schade."